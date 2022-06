Betalte ekstra for å unngå flykaoset

Flytrafikken i Europa er preget av kaos. Ett av Europas store knutepunkt – Schiphol flyplass i Amsterdam. har i lengre tid nå vært rammet av ekstreme køer på grunn av akutt mangel på ansatte.

Det kan ta mange uker eller måneder for å få på plass nytt sikkerhetspersonell på Schiphol-flyplassen i Amsterdam, sier sjefen for flyselskapet Air France-KLM til NTB.

Samtidig er det streik blant flyteknikerne i SAS, Norwegian og Widerøe på sjuende dagen. De sier til NTB fredag morgen at ingen avganger er kansellert, men situasjonen kan endre seg utover dagen. Flyselskapene har denne uken opplyst at passasjerer som ikke har fått beskjed om at flyet deres er kansellert, kan møte opp som normalt.

Det forventes det at mange gjør denne helgen. Ifølge VG er det forventet at 95.900 personer skal innom Oslo Lufthavn på fredag, og hele 97.400 reisende søndag.

Unngår Europa

Jan Steinar Pedersen er på Gardermoen lufthavn i 10-tiden. Han skal reise til Nairobi, men etter å ha fulgt med på nyhetsdekningen av flykaoset i Europa bestemte han seg for å unngå kontinentet helt. I stedet har han valgt en rute innom Dubai.

– Når jeg så køene på Schiphol, så var det et soleklart ønske om å unngå de problemene der. Det var noen gode tilbud via Arlanda i Sverige, men der har de også ganske store problemer så da spanderte jeg noen ekstra kroner, og gikk direkte utenom de europeiske flypassene, sier Pedersen til Dagsavisen.

Det er første gangen Pedersen har besøkt Norge på tre år på grunn av pandemien. Han har bare vært på flyplassen i en times tid. Da han møtte opp var det relativt lange køer, men de har løst seg opp fint.

Skal til Schiphol

Julie Anne Dosano jobber i Norge, og skal fly til kaosflyplassen i Amsterdam.

– Jeg har fulgt med på nyhetene om flystreiken og jeg ble bekymra da jeg hørte at flere avganger var kansellert, sier hun.

Hun møtte opp tre timer tidligere i frykt for å ikke komme på flyet.

Julie Anne Dosano rakk flyet til Amsterdam. (Hien Phan)

Ola Fivelstad Småberg skal også til Schiphol for en mellomlanding før han skal videre til Vancouver i Canada. Han valgte en annen strategi.

– Jeg reiser som vanlig, og har prøvd å ikke belaste flyplassen med å komme altfor tidlig. Vi satser på at det går bra, sier han.

Han har vært litt nervøs for forsinkelsene de siste dagene.

– Jeg tror det skal gå fint siden vi bare skal mellomlande i Amsterdam, og det meste av kaoset er knytta til innsjekk og sikkerhetskontroll, sier han.

Ola Fivelstad Småberg skal til Canada, og på tross av mellomlanding i Amsterdam krysser han fingrene for at det går etter planen. (Hien Phan)

Samtaler hos Riksmekleren

Både SAS, Norwegian og Widerøe har ulike friser for innsjekk, men selskapene anbefaler at man møter opp på flyplassen i god tid. «Vi ber alle våre kunder møte opp til sine flyginger som planlagt. Hvis din reise blir påvirket av streiken vil du bli kontaktet av oss.» skriver Norwegian på sine nettsider.

Den nederlandske regjeringen har nå et press på seg for å fikse bemanningsproblemet på Schiphol skriver NTB. Bemanningsproblemer har rammet en rekke flyplasser og flyselskaper i Europa og USA. Bransjen har slitt med å holde tritt med den økende reiseetterspørselen etter pandemien, da mange mistet jobben.

Flyteknikerne i Norge gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er så langt tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere. I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb – inkludert ambulanseflytjenesten i nord.

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tok opp igjen samtalene hos Riksmekleren ved 15-tiden torsdag og skal fortsette samtalene fredag klokken 10.

