Spionsiktelsen mot tidligere DNV-ansatt er henlagt

Det opplyser statsadvokat Carl Fredrik Fari til E24.

Grunnen til at spionasjesiktelsen henlegges er at intet straffbart forhold anses bevist, sier han.

Mannen ble pågrepet under et møte på en restaurant på Lilleborg i Oslo 15. august i 2020 med det som ifølge PST var en russisk etterretningsagent. Nordmannen jobbet i DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.

Mannen ble siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser og for grov korrupsjon.

Nå har altså statsadvokaten kun tatt ut tiltale for korrupsjon. Påtalemyndigheten mener at han i løpet av perioden 2018 til 2020 skal ha mottatt mellom 40.000 og 50.000 kroner fra en russisk etterretningsoffiser.

– Påtalemyndigheten legger til grunn i tiltalen at det er blitt overlevert informasjon fra tiltalte til den russiske etterretningsoffiseren, men vi mener vi ikke kan bevise at kvaliteten på informasjonen har vært av en sånn karakter at den kan skade grunnleggende nasjonale interesser, sier Fari.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen