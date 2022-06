Frisøren Farid bodde ti år på asylmottak – nå kastes han ut av landet

I en frisørsalong i Krokstadelva, utenfor Drammen by, står Farid Yusuf Dirbas med saks i hånden og skjerpet blikk mot bakhodet til kunden i frisørstolen.

På resepsjonsdisken står kort og blomsterbuketter. Noen nyankomne buketter er fremdeles dekket med plast. Et av kortene er omkranset av hjerter i fargeblyant, og leser «Nikko, vi er glade i deg, og vil ikke at du skal dra fra Norge».

Han har bodd her i 14 år, men om 17 dager må han stenge salongen for godt, og sette seg på et fly ut av landet.

En av Dirbas sine kunder ønsker ikke at han skal forlate landet. Lokalsamfunnet har vist enorm støtte til ham. (Hina Aslam)

Forvirring om tilhørighet

I 2003 valgte styrker fra en amerikanskledet koalisjon å starte et omfattende militært angrep på Irak med hensikt om å invadere og okkupere landet. Dette var bakgrunnen for at Dirbas, nå bosatt i Hokksund, valgte å flykte fra Irak.

Dirbas sier at han er etnisk araber fra Mosul, og bare hadde et nasjonalt ID-kort, statsborgerskapsbevis, bostedsattest i Irak og et irakisk pass. Politiets utlendingsdirektorat konkluderte med at det irakiske nasjonale ID-kortet og statsborgerbeviset sannsynligvis var forfalsket.

Derfor fikk han i 2010 avslag på sin søknad om oppholdstillatelse.

En del av bakgrunnen var også at UDI mente at han ikke står i en reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling ved tilbakevending til hjemlandet.

I mellomtiden tar den ekstremistgruppa IS over byen Mosul i 2014. Til da skaffer Dirbas nye ID-dokumenter.

I og med at Mosul ikke er en trygg by å reise til lenger, får Dirbas innvilget midlertidig oppholdstillatelse i 2016.

– Familien min reiste til Kurdistan da IS tok over Mosul, det var en stund da jeg ikke visste hvor familien min var, forklarer Dirbas.

Midlertidige oppholdstillatelse gjør at Yusuf kan begynne sitt liv igjen etter ti år på asylmottak.

– Jeg hadde en dårlig hofte som måtte bli operert, og det fikk jeg takket være det norske velferdssystemet. Jeg er utrolig takknemlig, og det var derfor jeg gikk på skole og lærte meg frisørfaget. Jeg ønsket å gi noe tilbake til det samfunnet som hadde gitt meg så mye, forteller han.

Farid Yusuf Dirbas håper på at han kan få bli i Norge. (Hina Aslam)

Nye opplysninger

I 2021 ber UDI den norske ambassaden i Jordan om å bekrefte identiteten til Dirbas. Da kommer det fram at Dirbas er registrert som irakisk borger som er født i Mosul-Nineveh, men at den etniske tilhørigheten hans er kurder, ikke araber.

UDI mener bakgrunnen hans er den kurdiske klanen Slevani.

Da han får informasjonen fra UDI, tar han kontakt med moren sin, som bekrefter at de tilhører Slevani-klanen.

Slevani er en velkjent kurdisk familieklan og UNE vurderer verifisering fra ambassaden som gode og pålitelige.

– Jeg visste ikke at vi ikke tilhørte Slevani-klanen. Klanen vår var ikke et tema i familien vår, forklarer han.

Dirbas forteller at hans foreldre aldri har nevnt noe under hans oppvekst om tilknytning til Kurdistan.

– Jeg har verken bevisst eller uaktsomt oppgitt uriktig opplysninger om mitt etniske opphav.

Dirbas mor fastholder at både hun og faren ble født i Mosul. Besteforeldrene ble derimot født i et annet område i Irak, og moren forteller at foreldrenes fødsel derfor ble registrert der, til tross for at de ble født i Mosul.

– Jeg har bedt min mor om å fremskaffe dokumentasjon på sitt fødested, men mulige bevis er forsvunnet delvis i flukt og tidligere angitt brann, sier han.

Venn Mihria Ferhari støtter sin kollega Farid Yusuf Dirbas (45), som må forlate landet etter 14 år. (Hina Aslam)

Støtte fra lokalsamfunnet

Han har nå bodd i Norge i 14 år. For noen dager siden fikk han beskjed om at han må forlate landet innen 07. juli.

Venninne og kollega, Mihria Ferhari sier at siden da har kollegaen hennes ikke vært som før.

– Han er veldig sterk, men samtidig veldig følsom. Han spiser ikke, han gråter mye, men samtidig så møter han på jobb, sier hun.

Dirbas driver en frisørsalong i Krokstadelva i Drammen. Han valgte å skrive et innlegg på sin Facebook-side. Responsen har vært stor fra lokalsamfunnet.

Flere viser sin støtte og skriver blant annet dette:

«En så tvers gjennom solid mann som Nikko frisør, en arbeidsom og godt integrert fagmann, kastes ut? Det kan vi ikke være bekjente av. Forferdelig å høre. Mer hardtarbeidende og hyggelig person skal man lete lenge etter! Jeg håper virkelig at dette løser seg for deg.»

– Jeg klarer ikke å lese disse kommentarene. Jeg kommer meg bare gjennom en eller to før jeg begynner å gråte, sier en tydelig berørt Dirbas.

UDI på sin side sier at Yusuf har fått opphold på uriktige opplysninger, og om han skal få lov til å bo i Norge må det komme inn nye opplysninger i saken.

– Jeg har ikke noen nye opplysninger i saken min, jeg har lagt fram alt jeg har. Jeg er araber født og oppvokst i Mosul. Er det sånn at alle som fikk opphold i Norge på grunn av det, får tilbakekalt sitt visum? spør han og legger til:

– Dette her er verre enn å oppleve krig, dette er en psykisk tortur, sier han.

Stortingsrepresentant, Tobias Drevland Lund (R), har også engasjert seg i saken til Dirbas, og har nå sendt inn et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren. Der han spør om statsråden mener at det er god integreringspolitikk å kaste ut et godt integrert menneske som etter 14 år i Norge blant annet har skapt seg egen arbeidsplass?

Ifølge Dirbas og et bekreftelse fra advokaten hans på e-post til han så har det blitt sendt en søknad om utsettelse av utreisefristen.

