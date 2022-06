Enova gir milliardstøtte til hydrogenprosjekter

Enova gir 669 millioner kroner i støtte til etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten. I tillegg får sju hydrogen- og ammoniakkdrevne skip 451,3 millioner kroner i støtte, skriver Enova i en pressemelding.

Selskapet mener hydrogen kan bli en sentral klimaløsning i morgendagens Norge, og at dette gjelder spesielt for maritim sektor og industrien.

– Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfarten, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

De fem produksjonsanleggene vil også kunne levere drivstoff til de hydrogendrevne skipene, som også har fått støtte i denne tildelingen, forklarer Nakstad.

– Disse skipene er blant de første i verden til å benytte hydrogen til framdrift, og knutepunktene som nå støttes av Enova, vil sørge for at drivstoffet blir tilgjengelig for dem. Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen