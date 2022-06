Widerøe varsler kanselleringer også etter at streiken er slutt

– Vi må skyve på en del vedlikehold som gjør at vi sannsynligvis vil slite noe med regularitet også etterpå. Det er vi bekymret for. For hver dag som går, jo mer må vi skyve på, og jo mer drar vi med oss inn i avviklingen av sommertrafikken, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til NRK.

Onsdag kansellerte Widerøe 15 avganger som følge av streiken. Det er foreløpig ikke kjent hva slags konsekvenser streiken vil få for selskapets flygninger torsdag.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 flyteknikere i streik, noe som allerede har ført til flere titalls kanselleringer av flygninger hos Norwegian og Widerøe. Som svar på dette har NHO Luftfart varslet en lockout fra søndag av. Dersom dette blir en realitet, vil 421 flyteknikere bli tvunget til å stanse arbeidet.

Det var kontakt mellom partene i streiken onsdag, men foreløpig er det ikke meldt om noen framgang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen