Pensjonistforbundet mener forslag ikke tar nok hensyn til fordeling

Ifølge Klassekampen er Davidsen også bekymret for minstepensjonistene.

– Dette blir et system for økte forskjeller, sier han.

Pensjonsutvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, leverte tidligere denne måneden sin innstilling. Utvalget mener blant annet at aldersgrensen for pensjon bør heves i takt med økt levealder. Og til tross for at et av utvalgets hovedgrep er å gi minstepensjonistene en bedre pensjon, er Davidsen skuffet.

– Det blir ikke rom for mer fordeling enn å stå med tiggerskåla på Stortinget for minstepensjonistene, sier han til Klassekampen.

Blant annet ønsker Pensjonistforbundet å trappe opp minstepensjonen over EUs fattigdomsgrense.

