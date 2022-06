Kulturministeren får skattesmell for pendlerbolig

– Jeg må innrømme at jeg fikk sjokk og kaffen i halsen da jeg i dag leste brevet fra Skatteetaten. Siden jeg ba om å bli skattet av fordelen med pendlerbolig fra 2018, har jeg jo gjort det rette. Men så viser det seg at Skatteetaten mener Stortinget har innberettet for lav verdi på pendlerboligen over flere år, sier kulturministeren til VG.

Den ekstra skatteregningen vil trolig bli på godt over 100.000 kroner. Trettebergstuen er oppgitt og frustrert fordi hun i flere år har forsøkt å gjøre alt rett.

– Nå risikerer jeg altså et kjempekrav på grunn av en feil Stortingets administrasjon har gjort, sier hun.

VG har fremlagt kritikken for Stortingets administrasjon, som så langt ikke har besvart den.

Trettebergstuen har vært innvalgt på Stortinget siden 2005. I tråd med regelverket har hun hatt pendlerleilighet i Oslo i lengre perioder. Hun er nå en av rundt 40 toppolitikere som har fått varsel om skattekrav i posten de siste dagene.

