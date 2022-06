Fornebubanen vedtatt i Oslo bystyre

Ifølge NRK var det Arbeiderpartiet, SV, MDG, Høyre, Venstre og KrF som sikret flertallet for den nye T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

– Det har vært tøffe tak underveis og vanskelige beslutninger å ta i denne saken, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i debatten.

Fremskrittspartiet, Folkets Parti FNB, Chaudhrys gruppe, Senterpartiet og Rødt stemte imot. Byggingen av Fornebubanen er allerede i gang flere steder i og rundt Oslo. Likevel ble det inntil nylig snakket om å skrote hele prosjektet på grunn av voldsomme kostnadsoverskridelser.

13. juni ble det klart at det igjen var flertall i Oslo bystyre for å fortsette prosjektet, etter at grunneiere bidro med 2,1 milliarder kroner for å sikre byggingen.

Prislappen for den drøyt 8 kilometer lange T-banestrekningen var først beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar kom anslag om at prisen kunne stige til 21,5 milliarder kroner. Så ble anslagene justert opp til 23,3 milliarder i april.

