Widerøe har innstilt 30 avganger – sier problemene kan øke utover dagen

Det opplyser Widerøe til NRK.

– Dette lager utfordringer for passasjerene våre, det er vi smertelig klar over. Der vi var positive i går, så kjenner vi at det nå treffer oss ordentlig, sier Catarina Solli, pressesjef i Widerøe.

Hun oppfordrer kunder til å la være å ringe dem ettersom det er stor pågang fra kunder som er usikre på om reisen deres faktisk vil gå.

– Vi oppfordrer publikum til å ikke ta kontakt med oss, med mindre de har fått melding om at avgangen deres er innstilt, eller at de ikke ønsker å benytte seg av den løsningen vi har forespeilet dem, sier pressesjefen i Widerøe.

