Undersøkelse: Folk mister nattesøvnen av økte renter og priser

Rentene stiger. Det samme gjør prisene på strøm, mat og andre utgifter folk flest er avhengig av – og torsdag kommer sannsynligvis Norges Bank med mer dårlig nytt.

Da er det rentemøte, der spørsmålet er om det kommer en enkel eller dobbel renteheving.

En ny undersøkelse Bank 2 har gjort, viser at alle rentehevingene og prisøkningene ikke bare går utover folks lommebok, men også går på helsa løs.

[ Norsk sjeføkonom anbefaler amerikansk rentesjokk i Norge ]

I undersøkelsen kommer det fram at 60 prosent av de spurte er litt eller veldig bekymret for økte renter og priser – og at 25 prosent av disse opplever at bekymringene har gått utover nattesøvnen.

Det kommer også fram at over 20 prosent oppgir at dårlig økonomi har gått utover egen psykisk helse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen