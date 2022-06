Rettssaken etter drapet på Tor Kjærvik flyttes til Lillestrøm

Det går fram av berammingslister fra Romerike og Glåmdal tingrett, skriver Avisa Oslo. Fra 30. august er det satt av sju dager til rettssaken mot den drapstiltalte sønnen.

Kjærvik ble 12. april i fjor skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo. Hans 37 år gamle sønn er tiltalt for drapet, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer. Hun kom uskadd fra hendelsen.

Bakgrunnen for flyttingen er at Tor Kjærvik var fast forsvarer ved Oslo tingrett i mange år. Siden drapet skjedde i Oslo, skulle rettssaken egentlig blitt holdt i Oslo tingrett.

I mars bestemte Oslo tingrett at det kunne være mange dommere som kunne være inhabile i å behandle saken, så det ble bestemt å følge forsvarerens anbefaling om å holde rettssaken utenfor Oslo.

– Det er det vi ba om, og det er en klok avgjørelse, sier advokat John Christian Elden til Avisa Oslo.

Kjærviks sønn har erkjent å ha drept sin far. De rettsoppnevnte psykiaterne mener Kjærviks sønn var psykisk syk, og at han ikke kan straffes for drapet.

I en rettskjennelse tirsdag går det fram at 37-åringen som varetektssurrogat kan holdes på sykehus fram til 30. september, skriver Avisa Oslo.

Statsadvokaten har i tiltalen anbefalt at han dømmes til tvungent psykisk helsevern,

