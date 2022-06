NHO: – Vi spekulerer ikke på tvungen lønnsnemnd

Tirsdag varslet NHO og NHO Luftfart lockout for flyteknikerne for å tvinge motparten tilbake til ofrhandlingsbordet. Fra søndag vil totalt 421 flyteknikere være ute i streik og lockout, blant dem 20 flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge.

– Dette er et sjeldent virkemiddel vi ikke ofte bruker, men det er et lovlig virkemiddel som vi bruker for få fram alvoret i situasjonen, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da han møtte pressen i Oslo tirsdag kveld.

Blant flyteknikerne som fra søndag omfattes av streik og lockout, er det 20 fra Babcock som drifter ambulanseflyene i Norge. En lockout hindrer flyteknikere som ikke alt er tatt ut i streik, å gå på jobb.

Almlid avviser at de spekulerer på at det nå skal bli tvungen lønnsnemnd fordi det er fare for liv og helse.

– Dette gjør vi fordi vi står overfor en organisasjon som har kommet med krav som er helt urimelige. De har kommet med krav om 17 prosent lønnsøkning, mens andre har godtatt en lønnsøkning på 3,7 prosent. Dette gjør vi for å fortelle Norsk Flytekniker Organisasjon at nå er det alvor, nå vi vil ha dem tilbake til forhandlingsbordet i reelle forhandlinger, sa Almlid.

NHO-sjefen understreker at de ønsker en løsning.

– Vi ser at det er mange passasjerer som rammes nå av innstillinger og kanselleringer. Vi opplever ikke at det har vært noen reell forhandlingsvilje, de har stått helt fast og har vært vanskelige å rikke siden mai. Nå må det skje noe.

