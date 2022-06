Flertallet i Oslo MDG vil ha Arild Hermstad øverst på kommunevalgslisten

Nesten 600 medlemmer i Oslo MDG deltok i avstemmingen.

MDG-nestleder Arild Hermstad fikk flest stemmer, 141 totalt, om hvem man mener bør stå på førsteplass. Sirin Stav (126), Eivind Trædal (60) og Einar Wilhelmsen (58) fulgte på de neste plassene.

Sirin Stav, som endte på andreplass i avstemmingen, varsler kamp om førsteplassen, skriver Avisa Oslo.

– Det er veldig jevnt om den øverste plassen, så dette blir spennende. Jeg er topp motivert for å drive valgkamp og fortsette arbeidet med å gjøre Oslo til en grønnere, mer inkluderende og mangfoldig by, sier Stav til avisen.

Kvartetten fikk også flest stemmer da medlemmene skulle velge fem kandidater til de fem øverste plassene. Hermstad fikk 358 stemmer, mens Stav (323), Wilhelmsen (247) og Trædal (233) kom på plassene bak. I tillegg la Sabina Syed seg på femteplass med 204 stemmer.

Avstemningen er rådgivende, og nominasjonskomiteen skal legge fram sin innstilling i slutten av september.

– Uravstemningen er et innspill fra medlemmene våre som vil være viktig for oss, men vi har et stykke igjen av vår prosess. Vi skal snakke videre med kandidatene og lokallagene og jobbe med helheten før vi legger en endelig innstilling, sier nominasjonskomiteen leder Kari-Anne Isaksen til Aftenposten.

Det er medlemmene i Oslo MDG som til slutt bestemmer. Det skjer på nominasjonsmøtet 27. oktober.

