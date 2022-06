Enighet i lønnsoppgjøret for sykehusansatte

Enigheten med Spekter Helse kom klokka 1.30, opplyser Fellesorganisasjonen (FO).

– Vi har oppnådd et veldig godt resultat, som ivaretar medlemmenes viktigste interesser, sier Marit Selfors Isaksen, FOs forhandlingsleder i LO-gruppen.

– Vi har fått et akseptabelt resultat i tråd med resultatet i andre deler av offentlig sektor, og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Medlemmene i Delta og Parat i sykehusene er sikret et lønnstillegg på minst 12.000 kroner, og rammen for oppgjøret er på 3,84 prosent, opplyser YS.

– Vi er fornøyd med å ha blitt enig med LO Stat og YS-Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.

