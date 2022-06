Ap-Mørland slipper skattekrav

Mandag fikk 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere varsel om en skattesmell som for enkelte kan være på flere hundre tusen.

En av dem er nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV som fikk pendlerbolig til tross for at han eide egen leilighet i Oslo. Det er likevel ikke tilfellet for Ap-politiker Tellef Inge Mørland, skriver Dagbladet.

– Jeg har fått tilbakemelding om at min skatt er ok. Det vil si ingen endring, skriver Mørland i en SMS til Dagbladet tirsdag.

I høst avslørte Aftenposten at Mørland var folkeregistrert og bodde i Arendal, samtidig som han eide leilighet og fikk tildelt pendlerbolig i Oslo.

Stortinget tok senere selvkritikk for å ikke ha bedt om nok detaljer ved tildelingen og sa at Mørland hadde gitt dem de nødvendig opplysningene han ble bedt om.

