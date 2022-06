Tidligere SV-politiker oppfordrer til åpenhet i sakene om pendlerbolig-skatt

– Jeg tror den type hemmelighold ikke vil bli forstått. Selv om det er gjort for å beskytte enkeltmennesket, så blir det feil. Jeg tenker det beste nå hadde vært om det kom på bordet alt sammen, sånn at man virkelig fikk ryddet og startet med blanke ark, sier tidligere SV-politiker Karin Andersen til Adresseavisen.

Uttalelsene kommer etter at Skatteetatens pendlerbolig-rapporter ble lagt fram mandag. De 45 rikspolitikerne som etaten mener har betalt for lite skatt for sin pendlerbolig, får ikke offentligheten vite hvem er.

Begrunnelsen er at det er taushetsbelagt informasjon.

Andersen er medlem i Stortingets utvalg som skal foreslå hvordan de nye pendlerbolig-reglene på Stortinget skal være. Hun mener det er problematisk at det er hemmelig hvem som får skattesmell.

– Mistilliten til systemet er sterk nå. Jeg vil oppfordre til at man ser på regelverket og hvilke muligheter man har til å gjøre dette offentlig. Rett og slett for å bli ferdig med det og starte på nytt. Da tror jeg vi må ha offentlighet, sier Andersen.

– Dette er samfunnets fremste tillitsvalgte, og etter alle skandalene må det ryddes offentlig. Hemmelighold gjør det vanskeligere å bygge tillit, sier hun videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen