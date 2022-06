Oslo Børs startet uka med oppgang

De mest omsatte aksjene i hovedlisten vitnet om en bred positiv innstilling fra kjøperne mandag. Med noen få unntak gikk de fleste verdipapirene i pluss på listen over de største selskapene.

Equinor var dagens klart mest omsatte selskap med 1,2 milliarder kroner. Aksjen endte med en oppgang på 0,46 prosent.

Oljekursen styrket seg like mye, og et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 113,65 dollar.

Kjell Inge Røkkes Aker BP fulgte ikke med oppgangen, men hadde falt 1,58 prosent ved stengetid.

Andre selskaper gikk til dels grundig fram. REC Silicon økte med 5,47 prosent, og Norsk Hydro gikk fram 2,58 prosent. DNB steg med 2,97 prosent, og Telenor la på seg 1,91 prosent. Lakseselskapet Mowi gikk 2,42 prosent opp.

Blant dagens tapere var imidlertid sportskjeden XXL som falt 4,39 prosent etter nyheter om at meglerhus varsler en mulig restrukturering av hele selskapet.

På børsene i Europa steg den tyske DAX 30-indeksen i Frankfurt med 0,89 prosent, og i Paris steg CAC 40-indeksen med 0,47 prosent. I London gikk FTSE 100-indeksen opp med hele 1,5 prosent.

