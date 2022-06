Mann siktet for drapsforsøk på Ensjø fengslet i to uker

Mannen blir underlagt brev- og besøkskontroll. Påtalemyndigheten fikk ikke medhold av Oslo tingrett i avis- og medieforbud, skriver VG.

Politiadvokat Hilde Strand forteller til avisen at avgjørelsen er anket.

– Vi begjærer ham varetektsfengslet for en periode vi trenger, og med de restriksjonene vi trenger. Når retten ikke er enig i det, ønsker vi at lagmannsretten skal ta en vurdering, sier Strand til VG.

Politiet fikk melding rundt klokka 15 lørdag om at det var løsnet et skudd i Ensjøveien. En ung mann ble funnet med skuddskader i foten og brakt til Ullevål sykehus.

Fornærmedes tilstand skal være alvorlig, men ikke livstruende, skriver Avisa Oslo. Ifølge VG er mannen utskrevet fra sykehus.

Politiet har tidligere opplyst at de to mennene kjenner hverandre, men det er ikke sagt hvilken relasjon det er mellom dem.

– Det vi vet, er at det er skutt ut fra et vindu. Vi er sikre på at vi har rett gjerningsperson. Vi tok oss inn i leiligheten hans og fikk beslaglagt et våpen, sa politiets innsatsleder Steinar Bjerke lørdag ettermiddag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen