Høyre vil ha fast track for arbeidstillatelser

Høyres Mari Holm Lønseth mener det er viktig med en måte å hurtig kunne godkjenne søknader om arbeidstillatelser fra personer fra tredjeland, fordi saksbehandlingstiden i dag er for lang. Ifølge UDI kan det ta opp mot fire måneder før de har mulighet til å se på søknaden.

– Norsk arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft. Vi må fjerne unødvendige bremseklosser for bedrifter som nå trenger arbeidskraft, sier Lønseth, som er partiets innvandringspolitiske talsperson.

Høyre foreslår å forbedre ordningen med tidlig arbeidsstart, som gjør det mulig å jobbe også mens man venter på svar på søknaden. I tillegg ønsker de å innføre en fast track-ordning for høykompetent arbeidskraft etter inspirasjon fra Danmark.

Den danske ordningen sikrer at sertifiserte virksomheter enklere og raskere kan hente inn utenlandsk arbeidskraft med spesielle kvalifikasjoner.

På nettsidene til danske utlendingsmyndigheter står det at søknader gjennom fast track-ordningen behandles på én måned, og at svar på søknader om hurtig jobbstart normalt behandles innen ti dager.

