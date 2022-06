To personer funnet etter forlis i Møre og Romsdal

Brannvesenet føler seg sikre på at det har vært folk om bord i båten, men ikke hvor mange.

– Det er en fritidsbåt, opplyser operatør Steffen Leganger ved 110-sentralen til NTB.

Vaktleder Kjetil Iversen ved sentralen omtaler situasjonen som relativt dramatisk overfor TV 2.

– Det er grunn til å tro at noen er i vannet, men utover det har jeg ikke så mange kommentarer, sier han.

Brannmannskapene i Molde har rykket ut med båt og overflatereddere etter melding om at en båt ligger med baugen opp i vannet nær Seterøya, nord for Ålesund. Like før klokken 14 opplyste 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter de får bistand av mannskaper fra Ålesund med dykkere.

To personer funnet

To personer er funnet etter at en fritidsbåt har forlist i Møre og Romsdal. Tilstanden til de to er ikke kjent.

Det opplyser redningsleder Erik Willasen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

– Vi fortsetter søket for å finne ut om det er flere personer i båten, sier han.

To personer er funnet etter at en fritidsbåt har forlist ved Seterøya utenfor Molde. Tilstanden til de to er ikke kjent.

– En båt er funnet kantret, og det er funnet to personer i sjøen, sier redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Willassen opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det var flere enn de to i båten, men at de jobber med å finne ut av det.

– Vi søker fortsatt både med helikopter, båter og dykkere, sier han.

Han opplyser at det er skader på båten som kan tyde på at det har vært en grunnstøting.

– Men det blir spekulasjoner, understreker han.

Værforholdene i området er fine, og det er lite bølger, opplyser Willassen.

