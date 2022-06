Jurister, leger og sykepleiere i regjeringens abortutvalg

Utvalget ble satt ned fredag. Det var fra før kjent hvem som skal lede utvalget: jurist Kari Sønderland, som tidligere har vært ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun får med seg tolv andre i det helsefagtunge utvalget.

– Både helsesykepleier, jordmor, fastlege og jurister er representert i utvalget, og det er et godt utgangspunkt. Jeg var opptatt av å få med ulike deler av tjenesten i arbeidet og er sikker på at utvalget vil gi oss et solid og nyttig kunnskapsgrunnlag, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Også to etikkprofessorer har fått plass i utvalget, en av dem med tilknytning til MF vitenskapelig høyskole (tidligere kjent som Menighetsfakultetet).

Arbeiderpartiet har gått inn for å avvikle abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort fram til 18. svangerskapsuke. Det er regjeringspartner Senterpartiet imot.

Utvalget har fått i oppdrag vurdere alternativer til nemndene, se på rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer abort, samt oppfølgingen av dem som avbryter svangerskapet.

«Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides», heter det i mandatet.

Dessuten skal de vurdere reglene for fosterantallsreduksjoner, ofte omtalt som tvillingabort.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen