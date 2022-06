Aps storbyledere hardt ut mot regjeringens Kristiansand-planer

– KS storbynettverk reagerer sterkt på regjeringens overprøving av kommunale vedtak KS. Storbynettverk mener regjeringen straks må avslutte utredningen om Kristiansand kommune skal deles. Det er en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet, heter det i uttalelsen NRK og Dagbladet gjengir.

De kaller regjeringens planer om folkeavstemning i Søgne og Songdalen et «oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen».

– Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020. KS Storbynettverk reagerer sterkt på at regjeringen ikke bare bestemmer at det skal gjennomføres folkeavstemning, men også at den på forhånd signaliserer at bystyrets konklusjon ikke betyr noe som helst, heter det.

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) leder nettverket. Der sitter også følgende storbyledere: Byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap), Trondheim-ordfører, Rita Ottervik (Ap), Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H), Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap), Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

