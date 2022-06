Vedum om Kristiansand-saken: – Alt vi har gjort, er å lytte

Bakgrunnen er at Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2020 ble slått sammen til én storkommune. Motstanden har vært stor i de to sistnevnte kommunene, men bystyret i Kristiansand sa nei til oppløsning like før jul.

Men regjeringen har bekreftet at den ønsker en folkeavstemning om oppløsning, stikk i strid med bystyrets vedtak, noe som har fått flere i Kristiansand Ap til å se rødt. De sier de føler seg overstyrt av regjeringen.

Til Dagbladet sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han ikke skjønner hvorfor det er så høy temperatur i kampen om Kristiansand kommune.

– Jeg er forundret over at folk er så sinte, sier Vedum.

Han sier de bare gjør det de har lovet: Å lytte til folk.

– Jeg sa jo dette i valgkampen, at vi ønsket å lytte til innbyggerne i Søgne og Songdalen. Og det vil vi gjøre. Men så har ikke regjeringen konkludert. Vi har ikke besluttet å løse opp Kristiansand, vi har bare sagt at vi vil lytte, legger han til.

Tirsdag sa kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til VG at han ikke kan pålegge Kristiansand en folkeavstemning. Han sa at dersom Kristiansand sier nei, kan staten vurdere en egen folkeavstemning – eller andre metoder som kan gi legitimitet til prosessen.

– Det er flertallet i Søgne som skal avgjøre Søgne, og det er flertallet i Songdalen som skal avgjøre Songdalen, sa kommunalministeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen