Stortinget sa ja til finsk og svensk Nato-medlemskap

Bare Rødt trykket på nei-knappen da stortingsrepresentantene stemte over saken torsdag ettermiddag.

Saken ble fremmet av regjeringen i slutten av mai, flere uker etter det som normalt er fristen for å få saker behandlet i Stortinget før sommerferien. Men partiene godtok at saken ble behandlet i ekspressfart.

Nato-sjef Jens Stoltenberg ønsket å få de to nordiske landene raskt inn i alliansen når de først bestemte seg for å søke. Men søknadene må godkjennes i alle de 30 medlemslandene, og Tyrkia har stilt flere krav for å si ja. Dermed er det foreløpig uvisst når de to landene kan tre inn i alliansen.

