Prisene på nye boliger opp 9,8 prosent på ett år

Det er prisindeks for nye boliger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser utviklingen i boligprisene.

For leiligheter og småhus steg prisene med 10,4 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme kvartal i 2021. Fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal i år steg disse prisene 3,1 prosent.

For nye eneboliger økte prisene med prisene i første kvartal med 8,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal i år steg prisene med 1,0 prosent.

Prisutviklingen for brukte boliger er lavere, skriver SSB og viser til at prisene for eneboliger økte med 7,2 prosent, for småhus med 8,7 prosent og med 5,8 prosent for blokkleiligheter fra første kvartal 2021 til første kvartal i år.

