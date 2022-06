Ingrid Alexandra «takknemlig» for valget av Deichman

– Jeg er veldig takknemlig for at vi får være her på Deichman i kveld. Her kommer folk dag inn og dag ut for å låne bøker, jobbe med skole, og være sosiale. Jeg har selv vært her flere ganger, og det har blitt et så fint sted, sa prinsesse Ingrid Alexandra da hun fikk ordet under middagen.

I forkant har flere reagert på at det nye hovedbiblioteket i Oslo har måttet holde stengt for publikum på grunn av arrangementet.

Festmiddagen er regjeringens gave til prinsessen i forbindelse med at hun fylte 18 år i vinter.

Kritikk fra ansatte

Stengingen av det svært populære biblioteket har fått flere kritiske røster til å rope ut – deriblant de ansatte.

– Det er flaut at det flotteste bygget i byen, hvis viktigste funksjon er å være tilgjengelig for alle, blir omgjort til et lukket selskapslokale for fiffen, skriver Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben og Goro Aarseth i Bibliotekarforbundet Deichman i et innlegg i Dagbladet.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til TV 2 at hun kan forstå kritikken.

– Men jeg synes det er en fin symbolikk i at vi har valgt nettopp folkebiblioteket, selve grunnmuren i den norske kulturen, åpent for alle, når vi skal velge sted å feire vår myndige tronarving, sier hun.

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen tviler på at kongehuset tar skade av bråket. Han tror folk tvert imot er interessant i å få vite mer om prinsessen, som han oppfatter som godt likt.

– Så jeg tror at i sum er det positiv oppmerksomhet for kongehuset, sier Isaksen til NTB.

Mener prinsessen bør frasi seg tronen

Ane Breivik, leder i Unge Venstre, var blant gjestene på middagen.

Hun er ikke uenig i at det kan framstå som smakløst å legge beslag på Deichman.

– Men det er like smakløst de resterende 364 dagene av året der vi lever med en anakronisme, i form av kongehuset, sier Breivik til NTB.

Selv ser hun nemlig helst at prinsesse Ingrid Alexandra aldri blir dronning i Norge.

– Det beste hadde vært hvis prinsesse Ingrid Alexandra, eller for så vidt faren hennes, valgte å abdisere selv – å gå selv. Da kunne vi kanskje fått en styreform som var mer i tråd med de prinsippene kongefamilien ofte snakker pent om – demokrati og folkestyre, sier Breivik til NTB.

Ungdomspartilederen understreker at hun gjerne skåler for 18-åringen og spiser middag på statens regning – en middag som ifølge VG koster 3,7 millioner kroner.

– Men jeg tror nok at kongefamilien også må skjønne at den rollen de har i offentligheten, er fryktelig, fryktelig utdatert og arkaisk.

Forsinket feiring

Torsdagens arrangement er regjeringens gave til den kommende tronarvingen. Hun fylte 18 allerede i vinter, men da ble feiringen utsatt på grunn av pandemien.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt tale til prinsessen, løftet han fram Deichman som et av landets mest moderne signalbygg.

– Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika ligger i den nyeste av Oslos bydeler. Samtidig så er det akkurat her middelalderbyen Oslo vokste fram for over tusen år siden, påpekte Støre.

– Med denne festmiddagen så vil regjeringen nettopp forene tradisjon og fornyelse, forklarte han.

