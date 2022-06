LO etterlyser pensjon-løsning for sliterne

Pensjonsutvalget la torsdag fram sin gjennomgang av pensjonssystemet, samt forslag til endringer.

En sentral bekymring for LO er at ulikheter i pensjon vil vokse. Muligheten folk har for å stå lenge i jobb varierer, ikke minst på grunn av helsa og situasjonen i arbeidsmarkedet.

– De som ikke kan stå lenge i jobb, vil dermed få altfor lave pensjoner om ikke noe endres, heter det i en uttalelse fra sjeføkonom Roger Bjørnstad.

– Ikke godt nok om levealderjustering

LO-kongressen vedtok nylig at det er behov for en såkalt sliterordning i folketrygden, som gjør at flere kan gå av tidligere dersom de har behov for det.

– Utvalget har ikke kommet med noen løsning på sliterproblemet, mener Bjørnstad,

Pensjonsutvalget har foreslått økt opptjeningstid for uføre. Uføre skjermes også delvis for levealdersjusteringer.

Det er imidlertid ikke nok, mener LO, som ønsker at uføre skal skjermes helt for levealdersjusteringssiden uføre ikke kan kompensere for virkningene med å jobbe videre.

– Slitere er ikke en enhetlig gruppe

Det som er problematisk med å treffe dem som beskrives som sliter, er at det ikke er en definert gruppe, mener pensjonsutvalgets leder Kristin Skogen Lund.

– Det er ikke mulig å lage treffsikre ordninger for denne gruppen, sa hun da hun overrakte utvalgsrapporten til arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Skogen Lund viste til at det er gjort undersøkelser om noen grupper blir hengende etter, men at det ikke har vært mulig å statistisk identifisere.

– Jeg tror vi må erkjenne at et enhetlig pensjonssystem, som skal gjelde alle og ha like rettigheter for alle, ikke vil klare å løse individuelle behov, sier Skogen Lund. Hun mener andre ytelser må veie opp for dette.

Vil se hele pensjonssystemet

LO påpeker at utvalget bare har sett på folketrygden. Men det er behov for å styrke resten av pensjonssystemet, mener Bjørnstad.

– Folketrygden må ses i sammenheng med hva folk vil kunne få fra tjenestepensjonsordningen og avtalefestet pensjon. Også disse ordningene må forbedres, sier sjeføkonomen.

