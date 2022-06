Ansatte reagerer på prinsessefest på biblioteket

– Det er flaut at det flotteste bygget i byen, hvis viktigste funksjon er å være tilgjengelig for alle, blir omgjort til et lukket selskapslokale for fiffen, skriver Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben og Goro Aarseth i Bibliotekarforbundet Deichman i et innlegg i Dagbladet torsdag.

Ledelsen ved biblioteket hadde sagt ja til å la regjeringen feire tronarvingens myndighetsdag der. De tillitsvalgte reagerer på at beslutningen ikke ble drøftet med dem, skriver VG.

Fagforeningene har lenge vært kritisk til at biblioteket må tjene penger på kommersiell utleie. Dellegård mener det er få steder man kan besøke i Oslo uten at det koster penger.

– Mulig det fremstår en smule usaklig når jeg sier dette, men det er provoserende at folk med penger, enten det kongefamilien eller andre, skal bruke biblioteket som selskapslokale, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen