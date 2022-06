Verrett: − Forstår at mine synspunkter kan være urovekkende

– Jeg forstår at mine synspunkter kan være urovekkende for folk i Norge. Men å bruke det til å se bort ifra rasismen i Norge viser det virkelige problemet, skriver Verrett i kommentarfeltet på et innlegg publisert på Instagram-kontoen Rasisme i Norge, som har nær 35.000 følgere.

Han oppfordrer videre til å spørre folk med en annen hudfarge om hvordan rasisme oppleves.

– Endring kan ikke skje før vi begynner å erkjenne det som blir unngått å snakke om, skriver Verrett videre.

[ Durek Verrett: – Folk vil ikke se en svart mann i kongefamilien ]

Instagram-kontoen Rasisme i Norge har publisert et støtte-innlegg til Verrett og prinsesse Märtha Louise. Det skjer etter at de to tidligere denne uka fortalte i en livesending på Instagram om at de har fått både hat og dødstrusler etter at de offentliggjorde at de har forlovet seg.

[ Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har forlovet seg ]

– For det første vil de ikke ha en svart mann i kongefamilien. Det har aldri vært noen svarte i historien til de europeiske kongefamilien, så det er en veldig stor sak, sa Verrett i sendingen, ifølge den svenske avisen Expressens referat.

I VG anklager Venstres Abid Raja Verrett for «å dra rasekortet» og mener det egentlig er Verretts uttalelser og virke som sjaman som har høstet kritikk.

Saken fortsetter under bildet

– Verrett sa at kvinner som har sex med mange partnere, har avtrykk i vagina, og at han kan kurere dem. Hvert et eneste hår på meg reiste seg da jeg leste det. Slikt vekker enormt sinne, ikke bare hos meg, men hos mange i de tusen hjem i verdens mest likestilte land, sier Raja, som sier at det også er naturlig at nordmenn har reagert på Verretts påstander om å kunne kurere kreft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen