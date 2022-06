Utvalg vil vrake statens lederlønnssystem

Lederlønnsutvalget overleverte onsdag rapporten sin til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Hovedfunnet er at det er liten kobling mellom resultater og lønn. Det er fordi lederne rekrutteres inn på et relativt høyt lønnsnivå, og da er det mindre mulighet for lønnsøkning senere. En viktig forklaring er at lønnsutviklingen skal følge frontfagsrammen.

– Dagens praktisering av lederlønnssystemet gir få muligheter til å bruke lønn til å rekruttere og beholde gode ledere i staten slik det var forutsatt. Vi mener derfor at lederlønnssystemet langt på vei har utspilt sin rolle i nåværende form, sier utvalgsleder Ingrid Finboe Svendsen.

Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Formålet var å forhindre et for stort lønnsgap mellom ledere i privat og offentlig sektor.

– Regjeringen er opptatt av å bidra til å rekruttere og beholde dyktige ledere i staten, samtidig som det sikres at lederlønnsutviklingen ikke overskrider det som er gjennomsnittlig lønnsutvikling i samfunnet, sier Gjelsvik.

Utvalget har sett på lederlønninger i staten – for eksempel etater som departementer, direktorater og tilsyn. Helseforetakene og statlige eide selskaper er ikke omfattet.

