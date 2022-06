Politiet har kontroll på barneskoleelev som truet med kniv

– Jeg kan bekrefte at vi har kontroll på vedkommende, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til NTB klokka 12.19.

Ingen personer er meldt skadd i forbindelse med hendelsen, opplyser han.

Operasjonsleder Sagen fortalte NTB kort tid før pågripelsen at eleven hadde lagt fra seg stikkvåpenet.

Det var klokka 11.48 at politiet fikk melding om at en elev løp etter andre personer inne på en skole i Midtre Gauldal. Meldingen handlet om at eleven truet personer med stikkvåpen.

Hendelsen ble definert av politiet som en såkalt PLIVO-hendelse, altså pågående livstruende vold. De ba også folk i området om å holde avstand og å ringe 112 dersom de så vedkommende.

Etter først å ha løpt etter personer på barneskolen, løp eleven etter hvert bort fra skolen og ned til sentrum.

Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut i forbindelse med hendelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen