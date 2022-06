To menn tiltalt etter norgeshistoriens største amfetaminbeslag

Norgeshistoriens største amfetaminbeslag Tollere fant 282,4 kilo amfetamin i et vogntog i Moss i juli i fjor. Nå må to menn møte i retten, tiltalt for smuglingen. Gateverdien på stoffet er beregnet til om lag 80 millioner kroner. To menn er siktet. (Tolletaten/NTB)