Sakkyndige etter dobbeltdrap i Kristiansand har frist til juni

Den 56 år gamle syriske mannen er siktet for å ha drept kona og datteren sin på Søm i Kristiansand mandag 28. mars i år. Agder politidistrikt etterforsker saken for fullt, men politiadvokat Bernt Olav Bryge sier det ennå gjenstår mye etterforskning før saken er klar til å sendes over til statsadvkokaten. Onsdag gjennomførte etterforskerne et nytt vitneavhør i saken.

Den siktede meldte seg etter drapene på ektefellen og den 20 år gamle datteren. Han ble pågrepet og varetektsfengslet, men ble etter kort tid sendt over til sykehus. Senere er tilbakeført til ordinært varetektsfengsel.

– En rettspsykiatrisk erklæring er under utarbeidelse og de sakkyndige har fått frist til slutten av juni med å levere, sier Bryge til NTB.

Han sier at ut over et helt kort avhør, som den siktede ikke har gjennomlest etterpå eller signert, er det ikke gjennomført noen videre samtaler med 56-åringen. Politiet ønsker derimot flere avhør.

– Vi vil jo gjøre flere forsøk på å avhøre ham, sier Bryge.

Bakgrunnen og motivet for drapene er ikke slått fast. Politiet har sagt at de undersøker saken som et mulig æresdrap, men vil ikke slå fast at det er årsaken. Også tidligere har politiet uttalt at de undersøker om spørsmål om ære kan ha vært utløsende for drapene som skjedde i familiens bolig. Kona var 42 år og syrisk statsborger, mens datteren var norsk statsborger.

