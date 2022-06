Lave pinsepriser på strøm dyttet kraftprisen ned

I pinsedagene brukte vi mindre strøm, og i tillegg var det høyere produksjon av fornybar kraft, fastslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin siste rapport om kraftsituasjonen.

Ifølge NVE-rapporten var kraftprisen i det sørlige Norge helt nede i 2 øre per kilowattime midt på dagen søndag. Men til tross for de tidvis særdeles lave prisene, var kraftprisen også oppe i over 200 øre enkelte timer på ukedagene i det sørlige Norge.

Snøsmelting og høy vannkraftproduksjon bidro til at det var timer med prisforskjell mellom de sørlige prisområdene for andre uke på rad. Gjennomsnittlig ukepris var 142 øre per kilowattime i Sørvest-Norge, 126 øre i Sørøst- og Vest-Norge, og 13 og 10 øre i henholdsvis Midt- og Nord-Norge.

NVE skriver at den dominerende retningen på mellomlandsforbindelsen til Danmark snudde, slik at det ble full kapasitet fra Norge til Danmark med 1.663 megawattimer. Motsatt vei var kapasiteten redusert, til 1.110 megawattimer.

Ifølge NVE hadde fyllingsgraden i norske vannmagasiner økt med 4,8 prosentenheter til 42,3 prosent i uke 23, et godt stykke under mediannivået på 54,3 prosent på samme tidspunkt i årene 2002–2021.

