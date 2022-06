Sjåfør anker dom for bildrap i Oslo i 2020

Han anker både straffeutmåling og skyldspørsmålet, skriver Avisa Oslo.

Mannen var ruset da han traff 13-åringen, som døde av skadene.

25. mai ble han dømt til to år og to måneders fengsel for uaktsomt drap, ruspåvirket kjøring, for å ha kjørt fra stedet, uaktsom kjøring, kjøring uten gyldig førerkort og for å ha inntatt rusmidler i etterkant av kjøringen.

Sjåføren erkjenner at han traff gutten, men nekter straffskyld for det. Han trodde de som var der hadde sett ham.

Bistandsadvokat Silje Elisabeth Steenvaag sier familien synes det er leit at de ikke kan få sette punktum for saken, og at de har fått mange tilbakemeldinger fra andre om at straffen som ble idømt i Oslo tingrett er for lav.

