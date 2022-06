Meklingsfristen for sporarbeidere på Østlandet nærmer seg – togtrafikken kan stanse

Ifølge Bane Nor vil togtrafikken i Stor-Oslo samt på Ofotbanen i Narvik stanse fra onsdag morgen dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt.

Det er sporarbeidere som eventuelt vil gå ut i streik, og det betyr at det ikke vil være noen som kan reparere sporveksler eller andre ting som kan gå i stykker.

– For at togene skal kjøre forsvarlig og sikkert, kreves beredskap for feilretting. Derfor kan ikke togene kjøre der ansatte i Spordrift, som ivaretar beredskapen vår, tas ut til streik, forklarer konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne.

Kjenne ber folk følge med på togselskapenes nettsider og reiseplanleggere.

For OneCo Networks handler uenigheten om fordeling av lønnstilleggene, mens det for Spordrift er beregning av arbeidstid i turnus som er i stridens kjerne.

Det er arbeidere innenfor bane, signal og strømforsyning på tjenestestedene Narvik, Alnabru, Lillestrøm og Asker som kan komme til å gå ut i streik, totalt 120 i tallet, skriver FriFagbevegelse.

Meklingen, som startet klokken 10 tirsdag, gjennomføres av Spekter på vegne av Bane Nor og LO Stat på vegne av Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), EL og IT Forbundet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen