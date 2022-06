Listhaug: Regjeringen løfter ikke en finger for å hjelpe vanlige folk

– Man løfter ikke en finger for å hjelpe vanlige folk. Det man prioriterer, er laks, myr og bistand, og så lar man folk her hjemme i stikken, folk som nå har problemer med å betale regningene sine, sier Listhaug til NTB.

Den siste tiden har bensinprisene bikket godt over 27 kroner per liter flere steder i landet. Men regjeringen rører altså ikke drivstoffavgiftene i sitt reviderte nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

– Har ikke ord

– Jeg har ikke ord for hvor ille jeg synes dette er, at man ikke stiller opp for vanlige folk i den ekstreme situasjonen. Andre land gjør det, land som ikke har de enorme oljeinntektene, sier Listhaug.

– Det mange går og undrer på nå, er om de har råd til å reise på ferie. Uansett om det er snakk om båt-, bobil- eller biltur, så får du enorme ekstrakostnader, sier hun videre.

Risikoen for renteøkning

Høyres 2. nestleder Tina Bru mener regjeringen ikke bidrar til å dempe risikoen for at renta øker mer og raskere enn nødvendig.

– Det er et politisk ansvar å dempe risikoen for at renta øker mer og raskere enn nødvendig. Dette sier også regjeringen de er bekymret for, men politikken deres bærer ikke preg av det, sier Bru.

Høyre ønsker ikke å risikere at den øker mer enn det som alt er varslet, og deres hovedprioritet er å ta ned oljepengebruken med 5,4 milliarder kroner, sier Bru.

– Vi må dempe presset i økonomien og gjøre det vi kan for å minske presset på pris og renter som folk, familier og bedrifter opplever, sier hun.

– Like viktig som nivået på pengebruken er hva vi bruker pengene på. Fremfor å prioritere flere fylker og økt forbruk, vil Høyre styrke satsingen på skole, forskning og å få folk ut i jobb.

