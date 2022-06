Human-Etisk Forbund fikk 12.000 nye medlemmer etter kutt av medlemsavgift

På landsmøtet i fjor ble det bestemt at medlemsavgiften, som tidligere var på 450 kroner året, skulle fjernes. Det har gitt resultater, og så langt i år har nesten 12.000 meldt seg inn i organisasjonen.

– Jeg er overveldet, sier Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund til Vårt Land.

I tillegg til at det er flere som melder seg inn, er det også færre som melder seg ut, opplyser Enger.

Han forteller at organisasjonen har budsjettert for et underskudd i 2022, men tror at de til neste år kan budsjettere et overskudd.

– Vi taper økonomisk på å ikke ha medlemskontingent, men vi tjener på å kunne være et livssynssamfunn for mange flere, sier han.

På grunn av statsstøtteordningen, som de siste årene har økt, kan Human-Etisk Forbund likevel fungere uten medlemsavgiften. I år er støtten fra staten på 1.353 kroner per medlem.

Til sammen har organisasjonen over 120.000 medlemmer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen