FHI: Norge trolig på vei inn i en ny smittebølge

– Vi har regnet med at det vil komme en ny smittebølge. Vi har snakket om en høstbølge, men også sagt at den kan komme tidligere, altså allerede til sommeren, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI til TV 2.

Ifølge FHI er det spesielt den nye og mer smittsomme omikronvarianten BA.5 som sprer seg.

Innleggelsestallene er nå økende, ifølge den siste ukesrapporten fra FHI.

– Det er på et lavt nivå fortsatt, men økningen er rask, og vi må vente at det vil være en økning i antall innleggelser og behov for intensivbehandling og etter hvert dødsfall i ukene som kommer, sier Stoltenberg.

