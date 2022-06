Færre elsparkesykkelskader skjer om natta

I april og mai i fjor var det 81 personer som skadet seg på elsparkesykkel mellom klokken 23.00 og 6.00. På samme tid i år var det ti personer som skadet seg med elsparkesykkel på nattetid, noe som er en reduksjon på 87 prosent.

Overlege fra skadelegevakten i Oslo, Henrik Siverts, mener at tallene er som forventet.

– Dette er som forventet da utleie er stengt fra klokken 23.00- 5.00, sier Siverts.

To tredeler av de skadde er menn.

15. juni trer nye regler for elsparkesykler i kraft. Reglene for promillekjøring skjerpes, og det blir forbudt for barn under tolv år å kjøre elsparkesykler. Det innføres og et påbud om bruk av hjelm for alle under 15 år.

