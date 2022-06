SAS-meklingen starter nå – rundt 900 piloter truer med streik

De innledende kartleggingene i meklingsprosessen starter i Sverige mandag ettermiddag. De svenske meklerne skal først møte arbeidsgiverne i SAS-hovedkontoret i Stockholm mandag, for deretter å møte arbeidstakerorganisasjonene, enten mandag eller tirsdag, ifølge sjefjurist Per Ewaldsson i Medlingsinstitutet.

Partene har frist på seg til midnatt natt til 29. juni med å bli enige. Dersom meklingen ikke fører fram, er rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark klare til å legge ned arbeidet. Det blir anslått at en streik kan komme til å ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge nyhetsbyrået TT.

I Norge har Norsk Flygerforbund varslet plassoppsigelse for 256 medlemmer, mens Parat vil ta ut opptil 170 medlemmer i streik hvis det ikke blir enighet.

– Meklingsprosessen for de to norske avtalene følger den norske arbeidstvistloven, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB.

Han og mekler Richard Saue skal lede meklingen mellom de norske forbundene og NHO Luftfart.

Tre land involvert

Et planleggingsmøte mandag kveld vil avklare mye rundt den videre prosessen. Ruland regner med at det vil være koordinerte prosesser mellom Sverige, Danmark og Norge.

Forhandlingene mellom flyselskapet og pilotene omfatter ansatte i tre land. Også lokale meklere i Danmark skal delta, ifølge TT. Medlingsinstitutet har på sin side satt tre meklere på saken.

– Vi kommer naturligvis til å sørge for at de andre landene er informert om hva som skjer her i Sverige, sier Ewaldsson til nyhetsbyrået.

Formelt er det revidering av tariffavtalene til pilotene som partene skal prøve å bli enige om, men den pågående restruktureringsprosessen vil etter det NTB forstår kunne ha innvirkning på tematikken som ligger på meklingsbordet.

Selskapet fikk i andre kvartal et underskudd på halvannen milliard kroner og har lagt for dagen en plan for omfattende endringer i så vel selskapsstrukturen som for gjelden i SAS. Dersom forhandlingene med kreditorene lykkes, vil SAS forsøke å hente inntil 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital.

Omfattende omstrukturering

Kjernen i konflikten med pilotene er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse. Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.

En pilotstreik vil sette hele flyselskapets fremtid i spill, svarte SAS da streikevarselet var kunngjort i forrige uke.

– Pilotforbundets varsel er skjødesløst og viser en sjokkerende mangel på forståelse for den kritiske situasjonen som SAS befinner seg i, skrev den danske pressesjefen Alexandra Lindgren Kaoukji til Ritzau.

