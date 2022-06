Fallet startet allerede ved børsåpning, og bortimot alle selskapene på hovedindeksen falt i verdi.

Nedgangen kommer etter flere nyheter før helgen om stigende inflasjon og økte rentenivåer. Blant annet ble det før helgen kjent at inflasjonen i USA er langt høyere enn ventet. Handelen på Tokyo-børsen startet uken med et fall på 3 prosent drevet av frykten for global inflasjon som følge av inflasjonstallene fra USA før helgen.

