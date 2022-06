Fylkesrådet i Troms og Finnmark krever møte med Gram etter helikopter-nei

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om et møte, skriver fylkesrådet i en pressemelding.

– Jeg vil be om at man går til hurtiganskaffelse av nye helikoptre for å sikre at totalberedskapen ivaretas. Vi er bekymret, sier Mo.

Forsvarssjef Erik Kristoffersen har tidligere uttalt til NRK at nye helikoptre ikke nødvendigvis vil ha base samme sted som før. Fylkesrådslederen mener det er riktig at denne kapasiteten fortsatt legges til Bardufoss.

– Jeg registrerer at Forsvarssjefen åpner for en annen plassering. Min mening er at dette er uakseptabelt politisk, og at Forsvarsministeren må gi klar og tydelig beskjed om at en ny løsning også skal ha base på Bardufoss. Regjeringen må videre følge opp Hurdal-erklæringen og flytte Bell 412 til Bardufoss, sier Mo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen