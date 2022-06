Fastlegekrisen gir svikt i helsehjelpen

Dagens Medisin skriver at tilsynet løfter fram den pressede fastlegesituasjonen som et alvorlig problem. Over 150.000 mangler fastlege.

– Disse har rett til fastlege, en rettighet de i realiteten ikke får innfridd. Det er alvorlig slik Helsetilsynet vurderer det, heter det i rapporten.

Det vises til flere eksempler på svikt: at eldre multisyke pasienter ikke har tilgang til en stabil fastlegerelasjon, forsinket diagnostikk av kreft og sviktende oppfølging av alvorlig syke etter behandling.

– Etter Helsetilsynets vurdering er dette en pågående risiko og gitt den utviklingen vi ser, er det grunn til å anta at tilsvarende svikt vil skje igjen, heter det i rapporten.

– Det som kommer fram her er bare ytterligere et argument for at vi snarest mulig må få noen tiltak som kan berge fastlegeordningen, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.