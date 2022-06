Durek Verrett: – Folk vil ikke se en svart mann i kongefamilien

I en livesending på Instagram søndag der begge deltok, fortalte paret blant annet om rasisme.

– For det første vil de ikke ha en svart mann i kongefamilien. Det har aldri vært noen svarte i historien til de europeiske kongefamilien, så det er en veldig stor sak, sier Durek Verrett i sendingen, ifølge Expressens referat.

– For det andre er Märtha en kvinne. Det er ikke det samme når en mann i kongefamilien velger en farget kvinne. En mann kan velge hvem han vil. Men at en prinsesse velger en farget mann har ikke skjedd før og det er vanskelig for folk å håndtere, sier Durek Verrett videre.

Hvite privilegier

Märtha Louise erkjenner at opplevelsene har vært en øyeåpner for henne. Hun forteller at hennes «hvite privilegier» har gjort henne naiv.

– Det her er så mye verre enn jeg trodde at det var, sa hun blant annet i sendingen.

Det er ennå ikke satt noen dato for bryllupet, og paret kommer fortsatt til å bo på ulike kontinenter i tiden framover.

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten, skrev paret i en pressemelding tirsdag.

Sammen i tre år

Forholdet mellom prinsessen og Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, ble først kjent i 2019. Siden den gang har det til tider stormet rundt dem, blant annet da de dro ut på en foredragsturné sammen. Etter tre år med tidvis avstandsforhold mellom Norge og Los Angeles, sier paret at de er klar til å ta forholdet et steg videre.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glad for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, sa paret i pressemeldingen.

