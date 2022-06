371 personer drakk seg i hjel i fjor

Bare i fjor var det 371 personer som drakk seg i hjel, viser tall fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet (FHI).

Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, sier til P4 at de som drakk mye før, drakk enda mer under koronapandemien.

– Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før, de drakk enda mer, sier Bramness.

