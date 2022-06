Søket i skredområdet i Loen gjenopptatt – utenlandske turister ikke gjort rede for

Det er fortsatt ingen som er meldt savnet etter det store snøskredet i Kjenndalen i Loen, men det er altså ikke mulig å utelukke at noen ble tatt av skredet.

– På bakgrunn av samtaler med vitner og andre undersøkelser er det nå fortsatt knyttet bekymring til noen utenlandske turister, som politiet ikke har gjort rede for. Arbeidet med dette fortsetter for fullt i dag, skriver politiet i Vest i en pressemelding.

Skredområdet er fortsatt for usikkert til at det er trygt å sende inn bakkemannskaper. Det vurderes i samarbeid med en geolog om skavlene på stedet kan løses ut kontrollert for å gjøre området trygt.

Lørdag morgen fortsetter søket i skredområdet derfor med drone med varmesøkende kamera.

Stort snøskred i Loen tok minst fire biler Biler og campingvogner ble tatt av et stort snøskred i Loen i Stryn fredag. Hovedredningssentralen sier det ikke er grunn til å tro folk er tatt av skredet.

