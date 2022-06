Politiet: Vitner mener de har sett folk som kan ha blitt tatt av skredet i Loen

Innsatsleder John Endre Skeie sier at det ikke har kommet inn noen meldinger om savnede, men at vitneopplysninger gjør at de ikke kan utelukke at noen ble tatt av skredet. Skredet gikk klokken 13.30 fredag.

– Basert på vitneopplysningene kan vi ikke utelukke at det er personer igjen i skredet. Det er derfor vi ønsker å sette inn redningshunder, sier Skeie på en pressebrifing klokken 15 lørdag.

Det er ikke gjort funn av mennesker i søket. Mannskaper har blant annet gått gjennom vrakrester av biler som ble tatt av skredet.

– Vi har vitner som mener de har sett noen personer, det er litt sprikende i antall. For å være helt sikre fortsetter vi søket, sier Skeie.

