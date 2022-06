Staselig åpningsmiddag for nytt Nasjonalmuseum

Både dronningen, kronprinsparet og Danmarks kronprinsesse Mary er på plass fredag kveld for å kaste glans på det splitter nye bygget med en prislapp på 6,15 milliarder kroner.

Regjeringen er også tungt representert med både statsminister, kulturminister, utenriksminister og næringsminister.

– Dette er Nordens største kunstmuseum som åpner i Oslo. Jeg har vært på en liten omvisning før, og har store forventninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB på vei inn til festen.

Museet åpner for publikum lørdag, da også med både statsminister, kongepar og kronprinspar til stede. Men fredagens offisielle festmiddag markerer starten på åpningshelgen.

Det er delt ut 15.000 gratisbilletter til den første helgen, men alle ble revet bort på under ett døgn.

Museet huser Norges mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. 6.500 verk blir presentert i utstillingene som går over 86 rom og over to etasjer.





