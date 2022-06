SSB: Prisveksten har ikke vært høyere siden 1988

– I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988. Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedersendringen i KPI er så høy, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Høy prisvekst på møbler og matvarer bidrar også til økningen.

– ­ Den høyere tolvmånedersraten kommer til tross for at strømprisene gikk noe ned fra april til mai, mens de gikk opp på samme tid i fjor. Isolert sett trekker strømprisen økningen i KPI ned, men prisene stiger på mange nok andre varer og tjenester til at veksttakten likevel øker fra april til mai, sier Espen Kristiansen.

Matvareprisene var 3,1 prosent høyere i mai enn ett år tidligere, opp fra en tolvmånedersvekst på 2,1 prosent i april.

SSB viser til at den brede prisveksten kan forklares med internasjonale forhold. Prisene på drivstoff henger sammen med økt råoljepris. Gasspriser og energisituasjonen i resten av Europa har bidratt til høye strømpriser også i Norge.

Råvarepriser og transportkostnader har økt, og det har vært utfordringer i internasjonale forsyningskjeder. Alt dette bidrar til at importerte varer stiger i pris.

For eksempel har møbler og interiørartikler økt med hele 16,9 prosent fra mai i fjor til mai i år. Prisene på overnatting har steget kraftig etter pandemien og var 22,9 prosent høyere i mai i år enn i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen